Çözüm yok yıkım var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde yaşanan otopark problemine rağmen yenisini yapmadan Mezarlıkbaşı'ndaki Çankaya Çok Katlı Otoparkı'nı yıkmak için çalışma başlatması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mezarlıkbaşı'ndaki katlı otoparkın altında işyeri bulunan esnaf ile bir araya gelerek sorunları dinledi.

3 BİN ARAÇ GİRİP ÇIKIYOR

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş'ın da eşlik ettiği ziyaret sonrası yıkımı öngörülen otopark önünde basın açıklaması yapan Çankırı, İzmir'in sembolü olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın hem kentin hem de Türkiye'nin en gözde cazibe merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. "Binlerce esnafın ekmek yediği, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olan bu adres için günlük sadece 3 bin araç giriş çıkış yapıyor" diyen Çankırı şunları söyledi: "Gelinen noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi hiçbir alternatif yer göstermeden, çözüm üretmeden, sorunun ihtiyacını karşılamadan aldığı yıkım kararı 'ben yaptım oldu' demekten başka bir anlayış değildir."

HİÇBİR İHTİYACI KARŞILAYAMAZ HALDELER

İzmir'in büyüyen nüfusuyla vatandaşın hiçbir ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğini ifade eden Çankırı, "Kentte her geçen gün otopark sorunu giderek büyüyor. Hatırlarsanız daha önce de Alipaşa Meydanı'ndaki Balıkçılar Çarşısı'nda da otoparkı yer göstermeksizin yıktılar. Şimdi de aynı hamleyi yapmak istiyorlar. Gerekçe nedir; Agora gibi tarihi geçmişi bulunan merkezin önünü açmak" diye konuştu.