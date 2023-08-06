Kemal Kılıçdaroğlu’na Sarıgül-Erzincan oksijeni

CHP'DE başlayan kaos dal budak sarıyor. CHP'de herkes birbirini yerken eksantrik işler oluyor. Türk Dil Kurumu'na göre eksantrik kelimesinin anlamı: Garip, acayip, tuhaf, diğerlerine pek benzemeyen, nevi şahsına münhasır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13 yılda 13'üncü kez hezimet yaşamasına rağmen koltuğuna yapışmış olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme yolunda CHP'de eksantrik modeller ardı ardına gündeme düşüyor.

CHP'deki eksantrik işleri anlayabilmek için en son 2 gelişmeye bakmakta yarar var:

DERİN AĞABEYLER

1) CHP'nin derin abilerini kim harekete geçirdi? CHP, Ekremciler/Kemalciler diye karpuz gibi ikiye bölününce, ortaya çıkan krizi çözmek için derin CHP mekaniği harekete geçirildi. Mekaniğin "Derin Ağabeyler"i İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile baş başa yemek yediler, "Ne olacak bu CHP'nin hali" konusunu ele aldılar.

Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Altan Öymen CHP'nin derin mekaniğidir.

Partinin kriz durumlarında devreye giren 'aksakallılar ve akiller' durumundaki isimlerdir.

Bu isimler gücünü manevi bir boyuttan ve deneyimlerinden alıyor.

Yaşları ve görevleri icabı geçmiş birikimini, hafızasını temsil ettikleri düşünülmektedir.

Ekremciler ile Kemalciler birbirini yemeye kalktıklarından dolayı CHP'de çatışma çıkınca, devreye girdiler ve tarafları uzlaştırmaya, ikna etmeye, yol göstermeye soyundular.

Yemek sonrası Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın açıklamalarından önemli başlık çıktı: Ekrem İmamoğlu'na, "31 Mart 2024 sonrasına kadar genel başkan adaylığı işini bırak, İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday ol. Kazan, gel, yerel seçim sonrası önünü açarız" denildi.

Derin Abiler buluşmasından sonra CHP'de şu anlarda en çok "Kemal Kılıçdaroğlu bırakmaz peki Karayalçın nasıl emanetçi olacak" konusu konuşuluyor.

Yani CHP'ye emanetçi Cindoruk modeli. Emanetçi Cindoruk modeli DYP'de uygulandı. Rahmetli Süleyman Demirel yasaklı idi. 1986 yılında yapılan referandum öncesi yasaklı Demirel DYP Genel Başkanlığı'na Hüsamettin Cindoruk'u getirdi.

Cindoruk ile 'Referandumda yasaklar kalkıncaya kadar başkan olacaksın. Ben gelince çekileceksin, ben genel başkan olacağım" anlaşması yapmışlardı.

Referandumda eski siyasi parti liderleri rahmetli Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan'ın yasaklarını aziz milletimiz kaldırmış, 1987'de Cindoruk başkanlığı Demirel'e bırakmıştı.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Derin abiler-İmamoğlu buluşmasından sonra TV'ye çıkan Murat Karayalçın, CHP'nin emanetçi genel başkanlığına yeşil ışık yakarken bir şartı olduğunu söyledi:

"Benim yerel seçim öncesi geçici başkan 'emanetçi' olmam konusunda hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu tamam demeli, kabul etmeli."

"GEL ASLAN YAVRUSU"

2) Kemal Kılıçdaroğlu'nun silahşörü Mustafa Sarıgül rüzgarı esiyor. Ekrem İmamoğlu'nun ve yandaşı medya mensuplarının kaprislerinden bunalan Kemal Kılıçdaroğlu'na Mustafa Sarıgül, Erzincan'da gövde gösterisi yaptırarak oksijen verdi.

Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu'na kol-kanat germesi de sürüyor. Koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bunaltan Ekrem İmamoğlu'na çok sert bir çıkış yaparak, 'Gel aslan yavrusu Erzincan'a. İstanbul'da oturarak Genel Başkan yaptırmazlar seni" dedi.

Daha sonra, Kılıçdaroğlu adına CHP TBMM grub başkanlığını yürüten Özgür Özel'i, "CHP'de Genel Başkan arayışı yoktur. Adayım diyorsan istifa et. Çık, delikanlıca mertçe çalışma yap. Her şeyin bir nezaketi, zerafeti ve etik kuralları vardır. Grup başkanlığını bırak, ne yapacaksan ortaya çık" diye uyardı.

'SOPA' YORUMU YAPILDI

Murat Karayalçın'ın konuşmalarında "CHP'de bölünme riski görüyorum" tabiri dikkat çekti. Ardından diğer derin abi Hikmet Çetin'in söyledikleri de 'sopa' yorumlarına yol açtı. Hikmet Çetin'in Serbestiyet portalından verdiği mesajında, "Örgütle temastayım.

Herkesin morali çok bozuk.

Genel başkanlığı kim alır, kim devam eder, onu zaman gösterir. Yerel seçimlerde özellikle İstanbul çok önemli.

Mahalle seçimleri hazırlıkları kötü gidiyor. Moraller bozuk.

Partinin bir an önce toparlanması lazım. Bugünkü durumuyla işleri zor görüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇARŞI TAM KARIŞABİLİR

Peki, İmamoğlu çağrıya uymazsa ne olur? Ekrem İmamoğlu, 10 Ağustos'ta bir deklarasyon yayınlayacak.

Burada, "Genel Başkan adayıyım' derse, çarşı tam karışacak. Yahut, durumu kabullenip, 'genel başkanlık hamlesini seçimler sonrasına erteliyorum, İstanbul adayı olacağım' diyebilir.

KILIÇDAROĞLU'NA MİSİLLEME:

İmamoğlu Tunceli'ye gidiyor

28 Mayıs seçimleri sonrası parti içi muhalefetin öncü ismi olan İmamoğlu kent gezilerine Elazığ ve Tunceli'yle başlıyor.

7 Ağustos'ta Elazığ'da Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi inşaatı için temel atma törenine katılacak İmamoğlu daha sonra Tunceli'ye gidecek. İmamoğlu Tunceli'de cemevlerini ziyaret edecek. Daha sonra Munzur Gözeleri'ne gidecek ve esnafı ziyaret edecek.

SONUÇ

DERİN abilerin ricasına rağmen İmamoğlu direnirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun örneğin Mustafa Sarıgül'ü aday göstermesi söz konusu olacak. Peki İstanbul seçiminin kaybedilmesi sonucu İstanbul adayı olmaktan kaçan Ekrem İmamoğlu ne yapabilir? Yerel seçim sonrası Nisan-Mayıs 2024'te olağanüstü kongrede aday olur, kaybederse yeni bir parti kurma ihtimali de gündeme girecek.