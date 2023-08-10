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Haberler Politika İtalya açıklarında dram

İtalya açıklarında dram

İtalya açıklarında dram
İtalya açıklarında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tunus'un Safakes limanından hareket eden sığınmacı teknesi İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında battı. Teknede bulunan 41 sığınmacının hayatını kaybettiği açıklandı. Teknede bulunan 4 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Lampedusa Adası'na getirilirken Fildişi Sahili ve Gineli 4 kişi, teknede 3'ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu ifade ederek, 6 saatlik yolculuğun ardından teknenin şiddetli dalgaların etkisiyle battığını ve yalnız 15 kişide can yeleğinin bulunduğunu söyledi. Teknenin İtalya'nın Sicilya Adası'na doğru hareket ettiği öğrenildi.
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