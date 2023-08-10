‘Kılıçdaroglu 14 Mayıs sabahı yalnız bırakıldı’

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' rüzgarı esmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başı çektiği grup, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi gerektiğini öne sürüyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin başında gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kritik açıklamalarda bulunarak, "Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sabahı yalnız bırakıldı" dedi.

KURULTAY TARİHİ

"CHP'de kurultay süreci başladı, delege seçimleri bitti, ilçe kongreleri yapılıyor" diyen Sarıgül, bir ay sonra il kongresinin olacağını belirterek, "Önümüzdeki günlerde büyük kurultay tarihi kararı verilecektir. Yerel seçimlerle ilgili öyle bir kampanya, öyle adaylarla çıkılacak ki bunların hiçbirini konuşmayacağız" dedi. Seçimler yaklaştıkça ittifakların yapılabileceğini belirten Sarıgül, pek çok partinin iç sorunlarla uğraştığını ve bazı konuşmaların parti içi siyasete yönelik olduğunun altını çizerek "CHP öyle adaylar koyar ki yerelde ittifaklar kendiliğinden olur" dedi.

KIRGIN SEÇMEN

"CHP'ye kırgın olan seçmen haklıdır" diyen Sarıgül, "Kılıçdaroğlu birinci turdan sonra yalnız bırakıldı. Diğer parti başkanlarına bir şey demek haddime değil. İyi niyetle yola çıkıldı, biraz daha gayretli olunabilirdi. İkinci tura kalındığında tüm kadro sokağa çıkıp çalışma yapabilmeliydik" dedi.

'ÖZEL İLE İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİGİ VAR'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ilgili konuşan Sarıgül, "Özel şu an Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturuyor. Parlamentodaki bütün milletvekillerine başkanlık yapsın diye görevlendirildi. Özel ile ilgili bilgi kirliği oluyor. Özel, Kılıçdaroğlu ile tam bir anlayış ve dayanışma birliği içerisinde. Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde başarısı için bir mücadele vereceğine inanıyorum" dedi.