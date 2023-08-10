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Haberler Politika Mahsur kalan Türkler Nijer’den tahliye edildi

Mahsur kalan Türkler Nijer’den tahliye edildi

Mahsur kalan Türkler Nijer’den tahliye edildi
Askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de mahsur kalan Türk vatandaşları, özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getirildi. 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede mahsur kalan çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan 226 yolcu THY uçağıyla dün sabah 05.00'te İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Ramazan Kemat, "Konsolosluğumuz gerçekten çok iyi çalışıyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.
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