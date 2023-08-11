Efkan Ala: AK Parti’de tabii ki değişim olacak

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 7 Ekim'de yapılacak AK Parti olağanüstü kongresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kongrede kadrolarda değişim yapılacağı, değişim ile birikimin bir arada olacağı bir kongre yapacaklarını aktaran Efkan Ala, "Türkiye'nin birikim ile yeniliği bir arada göreceği bir kongre olacağını söyleyebilirim. Partimizin karar mekanizmalarını oluştururken yine değişimle tecrübe milletimizin huzuruna çıkacaktır" dedi.

'12 MİLYONLUK BİR AİLE'

Ala sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz geçtiğimiz seçimlerde TBMM'deki milletvekillerimizin yüzde 65'ni yeniledik. Ama önceki dönem milletvekillerimiz yine sahadalar. Siyaset sadece Meclis'te yapılmıyor. AK Parti, AK Parti teşkilatının ve genel merkezinin dışında 12 milyon üyesi olan büyük bir ailenin partisidir. Mekanizmaların dışında olan kardeşlerimiz daha çok sahadalar ve siyaset yapıyorlar. Biz bu rahatlık içeresindeyiz."

'KARAR MEKANİZMALARI'

"AK Parti'de tabii ki değişim olacak" diyen Ala, "Her zaman birikimle yeniliği ve değişimi bir arada tutuyoruz. Böyle bir sonuçla milletimizi buluşturacağız. AK Parti, değişim ve birikimi bir arada taşıyan ve bir arada geliştiren partinin adıdır. Milleti memnun eden, o günün koşullarına göre karar alabilecek mekanizmaları oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.