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Haberler Politika Vali Köşger, Başkan Erdoğan’a ve Bakan Yerlikaya’ya teşekkür etti

Vali Köşger, Başkan Erdoğan’a ve Bakan Yerlikaya’ya teşekkür etti

Vali Köşger, Başkan Erdoğan’a ve Bakan Yerlikaya’ya teşekkür etti
RESMİ Gazete'de yayımlanan kararnameye göre önceki dönem İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in yeni görev yeri Adana Valiliği oldu. Köşger, sosyal medya hesabından yeni görevine ilişkin bir açıklama yaptı. Köşger şunları aktardı: "Ülkemizin büyük ve önemli kentlerinden İzmir'de üç yıl valilik yapma onurunu veren Rabbime hamdediyorum. Şimdi güzide illerden birine, Adana'ya vali olarak atamamızı tensip buyuran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum."
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