Aytun Çıray’dan bomba itiraf

SEÇİMLERDE ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Katıldığı canlı yayında eski partisi hakkında itiraf niteliğinde yeni açıklamalara imza atan İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray, kritik değerlendirmelerde bulundu. İstifa ederken partideki 'güven bunalımı'na işaret eden Çıray bu kez de yine 'güven bunalımı' vurgusu yaptı. Kendisine gelen anketleri açıklayan Çıray, eski partisinin oy oranını da söyledi. "Arkadaşlarım bana kızacak" diyen Çıray, "Kimseyi üzmek gibi bir niyetim yok. Şu anda güven bunalımı nedeniyle partinin oyları yüzde 5'ler civarında" ifadelerini kullandı.