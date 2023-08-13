Kılıçdaroğlu’ndan seçim çıkışı: Ekrem ve Mansur Bey yeniden aday olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için muhalefet partilerinin tekrar işbirliği yapabileceğini vurguladı. Hem adı CHP genel başkanlığı için geçen Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın kendi görevlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, ulusal ve yerel sorunlarda iktidardan çok daha fazla çözüm ürettiklerini de belirtirken ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimlerde de büyükşehir belediye başkanlıkları için aday olmaları gerektiğini söyledi:

"Belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey'in İstanbul'u, Mansur Bey'in Ankara'yı kazanacaklarına inanıyorum."