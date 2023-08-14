DEVA’nın Aydın’daki koltuğu yine boş kaldı

ALİ Babacan'ın liderliğinde kurulan DEVA'nın Aydın ile yıldızı bir türlü barışmadı. Efeler Diyarı'nda istediği potansiyele erişemeyen DEVA, Hakan İşler'in istifasıyla birlikte başkansız kaldı. Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Aydın İl Başkanı Hakan İşler, 22 Temmuz'da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kısa bir mesajla görevini terk eden İşler, ilde yeni yapılaşmaya gidileceğinin sinyalini verdi. Ancak, geride kalan 3 haftada Aydın İl Başkanı belirlenemedi.

MACERA 5 AY SÜRDÜ

DEVA Partisi Aydın'da 3 yılda 3 başkan değiştirdi. DEVA'nın Aydın'daki ilk başkanı Hakan Çağlar Erürker oldu. AK Parti ile temasları da bulunan Erürker, Ali Babacan tarafından genel merkeze çağırılarak 25 Temmuz 2020 tarihinde başkanlık görevine getirildi ve teşkilatı şekillendirme çalışmalarına başladı. 7 Aralık 2020 tarihinde parti içerisinde tutum ve davranış ayrılığı yaşadığını belirten Erürker, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

GÜRLER GÖREVDE 2 YIL KALDI

Erürker'in istifasının ardından DEVA Aydın İl Başkanlığı görevine Meltem Gürler atandı. Gürler, yaklaşık 2 yıl yürüttüğü görevinden 22 Mart 2023 günü Milletvekilliği Aday Adaylığı'nı açıklayarak istifa etti. Millet İttifakı çatısında bazı illerde ortak listeye giden DEVA, Aydın'da aday çıkartamadı. Gürler'in istifasının ardından İl Başkanlığı görevine Hakan İşler getirildi. Ancak, son başkan İşler'in macerası da Erürker'in olduğu gibi kısa sürdü.