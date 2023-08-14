Ekip değişmediği sürece CHP yolunda ilerleyemez

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açtığı için partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. "Kılıçdaroğlu ve şu anki CHP yönetimi ile sorunum var" ifadelerini kullanan Özcan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bir dönem merkezle HDP arasında konumlandırmaya çalıştığını, bunu da gizleme gereği duymadığını vurguladı.

'BEN BUNLARI SÖYLEDİM'

28 Mayıs seçimlerine ilişkin tüm korkularında haklı çıktığını dile getiren Özcan, "Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP'nin fabrika ayarlarına geri döneceğine asla inanmıyorum. Genel Başkan değişmediği sürece, ekibi değişmediği sürece bu parti yoluna girmez. Ben koltuğumda otururken bunları söyledim" dedi. 3-6 Mart krizine ilişkin de gündemi sarsacak bir iddiayı ortaya atan Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cumhurbaşkanı adaylığı için "Evet" dediğini öne sürdü.