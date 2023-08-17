“İzmir’de görev yapmanın gururunu yaşıyorum”

İzmir Valiliği'nden Adana Valiliği görevine atanan Vali Yavuz Selim Köşger için veda yemeği organize edildi. Köşger, Menderes'te düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 30 Ekim 2020'de yaşanan Seferihisar merkez üslü deprem, pandemi ve Kahramanmaraş merkez üslü depremlerde, el birliğiyle zorlukların üstesinden geldiklerine işaret ederek İzmir'de görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, ilçe belediye başkanları da katıldı.