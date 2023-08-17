Yeni dönemde sınıf tekrarı olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Başkent Öğretmenevi'nde medya kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Deprem bölgesindeki eğitim çalışmalarına da değinen Tekin, bölgedeki öğretmenler için bir iletişim ağı kurduklarını, yeni atanan 192 bin öğretmenin tamamının arandığını ve barınma ile diğer hususlardaki ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi. Deprem bölgesinde 11 bin civarında dersliğin yıkıldığını ya da kullanılamaz durumda olduğunu hatırlatan Tekin, "400 civarında derslik çelik yapı inşa edip 1 Eylül tarihi itibarıyla eğitim-öğretime bunlarla başlayacağız" dedi.

'ZATEN GÜNDEMİMİZDE'

Ortaöğretimde sınıf tekrarı konusuna da değinen Bakan Tekin, okul terkleriyle ilgili sorunlar yaşandığını ve yeni eğitim öğretim yılı başlamadan ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Lise öğretmenlerinin de konuya ilişkin görüş belirttiğini açıklayan Tekin, "Özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasından kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" dedi.

'AÇIK LİSE KONUSUYLA İLGİLİ TEDBİRLER ALACAĞIZ'

Ayrıca 12'nci sınıfta açık liseye geçmenin yaygınlaştığını vurgulayan Bakan Tekin, konuyla ilgili tedbirler alınacağını belirterek, "Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11'nci sınıftan 12'ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız" diye konuştu.