Akşener’in milletvekili borsası mesajlarla ifşalandı

İYİ Parti'de skandallar bitmiyor. Partiden ihraç edilen Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, geçtiğimiz aylarda, Meral Akşener'in milletvekili borsası kurduğunu açıklamıştı.

Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın WhatsApp görüşmelerinin görüntü kaydını paylaşan Ertugan, çirkin pazarlıkları adeta ifşa etti. Mesajlaşmada Ertugan'ın 'arkadaşım' dediği bir kişinin, Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise, sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş" cevabı veriyor.

İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan yaptığı açıklamada, "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki, iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir. Al sana belge" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Akşener'in 3 milyon dolara milletvekili yaptığı ismin ise, ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Milletvekili Seyithan İzsiz olduğu ortaya çıktı. İzsiz'in adaylığı döneminde Çakıroğlu'nun babası Akşener'e "Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?" sözleriyle tepki göstermişti.