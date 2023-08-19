Bu sonuç Marmaris için çok ‘hayır’lı oldu

Muğla'da Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yer altı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje için referandum kararı aldı. Mahallede yaşayabilenlerin oy kullanması için belediye ek hizmet binası önüne 14 sandık kuruldu. İki gün süren ve 4 bin 823 mahalle sakininin oy kullandığı halk oylaması sona erdi. Sayım işlemlerinin ardından 'hayır' oyunun daha fazla çıktığı bildirildi.

'CEVABI VERDİK'

İçmeler'de 2 gün boyunca sandık başında bekleyen Nevcihan Eren, günlerdir sürdükleri mücadelenin zaferle sonuçlandığını söyledi. Diretilen ranta, çocukların alanını yıkmaya, yeşili yok etmeye çalışanlara İçmeler halkı olarak gereken cevabı verdiklerini belirten Eren, Marmaris Belediyesi'nin 2 gün boyunca düzenlemiş olduğu referandumu 341 "evet" oyuna karşı, 1154 "hayır" oyu ile kazandıklarını dile getirdi.

"MÜCADELE ETTİK"

Eren, İçmeler belediye hizmet binası önünde toplanan kalabalığın, iki gün boyunca Ağustos sıcağında sandıkların başından ayrılmadan mücadele verdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Yaptığımız mücadele sonunda aldığımız zafer tüm yorgunluğumuzu sildi, süpürdü. Referandum herhangi bir noter ve seçim kurulu görevlileri olmadan, sadece Marmaris Belediyesi zabıta ve özel güvenlik personeli eşliğinde gerçekleşti. Biz de sandıklar tarafsız kişilerce korunmadığı için 2 gün boyunca bir saniye bile ayrılmadan, uyumadan nöbet tuttuk. Marmaris Belediyesi referandum sonunda 'ticari alana çevirdiği bu yeri tekrar yeşil alana çevireceğini ve planladıkları projeyi iptal ettiklerini' basın açıklaması ile duyurdu. Ne demişler, birlikten kuvvet doğar. Göz yummadık, mücadele ettik ve kazandık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler."

"HALKA BIRAKTIK"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini söyledi. Halkın kararına rağmen meydan projesini hayata geçirmek istemediklerini vurgulayan Oktay, "İçmeler halkının yıllardır devam eden düğün salonu ve pazaryeri talepleri doğrultusunda elimizdeki imar planları çerçevesinde en uygun olan projeyi hazırlamıştık. Sonrasında bu projeye dair olumlu ve olumsuz görüşler olunca referandum yapma kararı aldık. Kararı halkımıza bıraktık" dedi.

MEYDANDA EYLEM YAPMIŞLARDI

CHP'li Marmaris Belediyesi İçmeler Mahallesi'nin Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yeraltı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje yapılacağını duyurdu. Ancak mahalle sakinleri, çevreciler ve içinde CHP Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu topluluk, projeye karşı çıktı. Bölgede yaşayanlar, ilk gün "Çocuklarımızın parkına dokunma", "Beton değil yeşil alan istiyoruz", "Ne AVM ne otopark İçmeler meydanı yeşil alan kalacak" yazılı dövizler ve bayraklarla meydanda toplandı. Meydanda eylem yapan vatandaşlar, projeyi istemediklerini dile getirdi.