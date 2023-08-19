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Haberler Politika Yeni Basmane Çukuru istiyorlar

Yeni Basmane Çukuru istiyorlar

HABER MERKEZİ
Yeni Basmane Çukuru istiyorlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Buca cezaevi planlarına ilişkin açıklamada bulundu. CHP grubunun Buca Cezaevi alanında yeni bir Basmane Çukuru yaratmaya çalıştığını ileri süren Hızal, "İzmir'de çok kangren var. Bunlardan bir tanesi de Basmane Çukuru. Bunun sebebi de CHP. İzmir'e Basmane Çukuru'nu kazandıran CHP, aynı eserinden bir tane Buca Cezaevi'nin olduğu alana kazandırmak istiyor. Ben, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okudum, Buca'da kaldım, gençliğimi orada geçirdim. Buca cezaevinin yanında bir evde yaşıyordum. O cezaevinin nasıl bir sorun olduğunu kent için, bu kentte yaşayan bir vatandaş olarak iyi bir bilen biriyim. Soyer'in ise Buca Cezaevinin nerede olduğundan haberi yoktu" diye konuştu.
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