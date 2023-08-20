‘Büyük Sermaye’den İmamoğlu’na destek

Ekrem İmamoğlu'nun çok kararlı olduğu genel başkanlık sevdasından tornistan yapıp belediye başkanlığına fit olmasının arka planında derin temaslar yaptığı ortaya çıkıyor. İmamoğlu'nun belediye başkanlığına fit olma kararı vermesinde bazı Amerikan, İngiliz ve Büyük Sermaye'den bazı isimlerin rolünün olduğu konuşuluyor. Peki, İmamoğlu'na belediye 'başkan adayı' ol suflesini dış mahfiller ve 'Boğaziçi Baronları'nın neden verdikleri sorusu akla geliyor.

Siyaseti yakından takip eden, dış ve iç siyasi köprüleri iyi bilen tecrübeli ağabeylerim çok dikkat çekici şifreler verdi. Gözden kaçmasın.

Mahalli seçimlerle ilgili Başkan Erdoğan'ın çok dikkat çeken mesajına atıfta bulundular.

'OYUNLARI BOZACAĞIZ'

Tarih: 14 Ağustos 2023.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 gün önce;

AK Parti'nin 22'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bir kez daha oyunları bozacağız" demesine dikkat ediniz.

Şöyle diyor: "Mahalli seçimleri bahane ederek, Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarkları durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Sahte gündemler ve abartılı söylemlerle başarısızlıklarını örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, oynanan oyunları bir kez daha bozacağız.

Yasamada ve yürütmede, ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi eden milletimizin, belediyelerde de aynı feraseti göstereceğine yürekten inanıyorum." Evet, Başkan Erdoğan'ı derin Amerika-Avrupa, 14-28 Mayıs'ta yıkamadı. Vazgeçtiler mi, hayır. Erdoğan'ı sarsmak, iktidarı sıkıntıya sokmak, merkezi iktidarın başarılarını gölgelemek için mahalle seçimler üzerine de oyun kurdukları anlaşılıyor. Bu planın içinde yine CHP, İstanbul ve Ekrem İmamoğlu var.

'NE YAPMALIYIM' SORUSU

Daha önce İmamoğlu'nu algı operasyonlarıyla cumhurbaşkanı adaylığı için pompalamışlardı.

İYİ Parti ve HDPKK'nın desteğini arkasına koyşmuşlardı. Bu sefer de belediye başkanlığı üzerinden İmamoğlu'nun yine devreye sokmaya çalışıyorlar. İşte bu yeni oyunu da Başkan Erdoğan herkesten iyi biliyor. Başkan Erdoğan'ın 'Oyunları yine bozacağız' mesajı parantezinde İmamoğlu'nun gizli temaslarını değerlendirelim. Siyasi kulislere göre İmamoğlu'nun; CHP'nin mahalle delegeleri seçimleri bitip kendisini destekleyenlerin yüzde 20'lerde kalması üzerine bazı dış mahfillere, derinliği olan İYİ Partililere, bazı İstanbul Büyük Sermaye-Boğaziçi Baronları'na 'ne yapmalıyım' diye sorduğu konuşuluyor. Bilindiği gibi ilk değişim deklarasyonunu TÜSİAD'çılara yakın, meşhar gazeteci Zafer Mutlu'nun Oksijen Gazetesi'nde yayınlatmıştı.

İmamoğlu'nun arka plan derin temasları kimlerle?

İmamoğlu'nun İngiltere'nin Ankara eski Büyükelçisi Dominic (İstanbul karla altındayken İmamoğlu Sarıyer'de balık ziyafeti çekmişti).

Derin İngiltere beyinleri Chatam Hauso (İmamoğlu göreve başladıktan sonra ilk gittiği yer Londra Chatam House olmuştu).

Amerika'nın Ankara eski büyükelçileri (Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Flake göreve başladıktan hemen sonra koşarcasına İmamoğlu'nu ziyaret etmişti).

İstanbul Büyük Sermaye- Boğaziçi Baronları (Eski Genel Sekreter büyük bir holdingdendi.

Yenisi dış ilişkiler ve etkili yabancı bankacılık sektörü ile yakın ilişki içindeydi).

Ablası Meral Akşener ve HDP ilişkili bazı siyaset ve işadamları ile görüştüğü iddiaları var. Ve bu mahfillerin de 'Belediye başkanı adayı ol' dedikleri belirtiliyor. Ne tesadüf! Belediye başkanlığına fit olmasını isteyenlerle arka plan temasları sonrası Ekrem İmamoğlu, dağılmış Millet İttifakı partilerine çağrı yaptı.

"İstanbul ittifakını yeniden inşa edeceğim" dedi. Tartışmalar giderek hızlanıyor.

KILIÇDAROĞLU SONRASI...

CHP'de olağan kurultay olacak mı? İl kongreleri 15 Ekim'de bitecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP Parti Meclisi'nin yerel seçim öncesi toplantı kararı alıp almayacağı hala net değil. Olursa 29 Ekim ve 5 Kasım'da olabilir. Olmazsa 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonraya kalacak, muhtemelen Nisan-Mayıs ayına. CHP'de yerel seçim sonrası senaryoları sızmaya başladı. Yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere en az 5 büyükşehir belediye başkanlığını Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği, ardından CHP içinde savaşın hızlanacağı, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakacağı konuşulurken, yerine geçmek üzere altı ismin şimdiden hazırlandığı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanlığı'na soyunacak isimler:

1) Tekrar Murat Karayalçın (Ağabey formülü) 2) Mustafa Sarıgül 3) Engin Altay 4) Oğuz Kaan Salıcı (Meşhur 10 Aralıkçı) 5) Gürsel Tekin (Öncü olarak İstanbul İl Başkanı olmaya çalışıyor) 6) Özgür Özel (Yani meydan Özgür Özel'e kalmayacak) CHP'nin elindeki hizmetlere susamış hangi büyükşehirleri Başkan Erdoğan-Cumhur İttifakı kazanacak?

Bizzat bazı illerde gördüğüm, hissettiğim, dinlediklerime göre İstanbul, Ankara, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Yalova (CHP'li başkan görevden alınmıştı, vekaleten AK Partili başkan seçildi), Eskişehir belediye başkanlıkları Cumhur İttifakı'nın geniş hizmetlerine yeniden kavuşacak.

SONUÇ CHP'DE oyun bitmez. CHP demek, arkadan çelme, adam öğütme, entrika, iktidar için birbirinin ayağını kaydırma partisi demek.

Allah CHP seçmenlerine sabır versin.