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Haberler Politika Özgür Özel’den özeleştiri

Özgür Özel’den özeleştiri

OSMAN AKÇA
Özgür Özel’den özeleştiri
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı bir söyleşide özeleştiride bulundu. Özel, "Bu zamana kadar 'Oyuna gelmeyelim', 'Buna tepki vermeyelim, barolar tepki versin', 'Buna tepki vermeyelim, sivil toplum tepki versin', 'Buna bir şey demeyelim, yanlış anlaşılmasın', 'Seçimler yaklaşıyor, oyuna gelmeyelim' demişiz. Bunları hep yaptık ve uyduk. Bir gün 'Acaba oyuna gelmeme oyununa geliyor olabilir miyiz?' dedim. Böyle bir süreci yaşadık. Bugün herkes, herkesi eleştirebilir. Türkiye siyaseti tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıyadır. O tehlike şudur, yüzde 87'lik katılım oranını bir daha bulamayabiliriz. Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın 'Atatürk' denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten bahsedip, alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var" dedi
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