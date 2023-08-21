İngilizci Çeviköz gitti ABD eski Büyükelçisi Tan geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, liderliğindeki CHP'sinin neresinden bakarsanız bakın, iç siyasette olduğu gibi dış politika ayağında da büyük kopuş yaşadığını görüyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye'nin son beş yılda gerçekleştirdiği jeopolitik hamleleri anlamaktan uzaklar.

Nitekim, yeni dünya kuruluşu sürecinde yakın coğrafyamızda çok hassas gelişmeler yaşanıyor. Özellikle de Rusya ile Ukrayna arasındaki kara savaşının Karadeniz güvenliğini giderek daha çok etkiler duruma gelirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış dış politika okumaları gözden kaçmıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu-CHP stratejisi olmayan bir taktik, politikası olmayan bir strateji uygulamaya çalışıyorlar.

DEVLET PRATİĞİ YOK

Nihayetinde CHP bütün dış politika konularında bir savrulma yaşıyor. Peki CHP'nin dış politika ayağındaki sakatlıklar, Atatürk'ün kurduğu partinin antiemperyalist karakterinden kopuş ve tutarsızlıklar neden söz konusu?

Uzun yıllardır iktidar olamayan CHP ve göreve geldiği 2010 yılından bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13'üncü kez hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nda dış politika ayağında devlet pratiği yok. Başkan Erdoğan'ın dünyaya 360 derece bakan dış politika vizyonunu, Türkiye'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleleri anlamaktan uzaklar.

BATI HAYRANLIĞI

Bir diğer sakatlıkları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dar bakışları dikkat çekerken CHP'nin dış işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirdiği isimlerle skandallara imza atmaktan gocunmuyorlar.

Genel seçimlerden önce İngiliz hayranlığı içindeki Londra eski Büyükelçisi Ünal Çeviköz vardı. Mavi Vatan, Azerbaycan, Libya, Suriye ve Rusya ile ilişkiler konusunda Batı hayranlığı, bağımsız Türkiye karşıtlığı, emperyalist ülkelere yakınlığı aziz milletimizin her zaman tepkileriyle karşılanıyordu.

14-28 Mayıs sonrası İngiliz hayranı Çeviköz'ün yerine Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika eski Büyükelçisi Namık Tan'ı getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik eksikyanlış dış politika dengelerine aykırı, olumsuz çıkışlarının etkisi sürerken, Namık Tan da verdiği ilk demecinde, Batı hayranlığını sergiledi.

RUSYA'YI TERSLEDİ

Karadeniz ısınırken ABD-NATO Karadeniz'e kaos getirme peşinde koşarken CHP'nin dış politika ayağındaki Namık Tan, T-24 portalında Rusya'yı tersleyen laflar etti.

Geçmişte Dışişleri Sözcülüğü ve Washington Büyükelçiliği de yapan Tan'a göre 'Karadeniz'de Türk gemisine yönelik olaya Dışişleri Bakanlığı kızmamış, İletişim Başkanlığı kızmış.

Türk hükümetinin Rusları eleştirmekten ödü kopuyormuş, başka bir ülke olsa ortalık ayağa kaldırılırmış.' CHP'nin dış politika ayağı Tan daha da ileri giderek, "Rusya'nın Şükrü Okan gemisine yaptığı hareket, hukuk dışı ve saldırı niteliğindedir.

Rusya'nın yetkiyi nereden aldığı tartışma konusudur" iddiasında bulundu.

LİDERLİKTEN RAHATSIZ

Tan, diplomaside böyle bir müdahalenin karşılığının yazılı bir nota, eylemin gerekçesi hakkında bilgi isteme ve protesto olduğunu iddia ederek adeta Rusya'ya savaş ilan edecek haller sergiliyor. Amerika eski Büyükelçisi, göründüğü kadarıyla Genel Başkan Kemal Kıhlıçdaroğlu gibi Başkan Erdoğan- Putin arasındaki sıcak ilişkilerden ve Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda Erdoğan'ın gösterdiği liderlikten rahatsız.

CHP'nin kıskançlığını gösteren açıklamalar yapan Namık Tan bakınız ne diyor:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar ve de (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin- (Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı) Tayyip Erdoğan arasındaki özel muhabbet ve ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin sessizliğini, uluslararası arenadaki yalnızlığı nedeniyle 'ben yaptım oldu politikasına boyun eğilmesi' olarak yorumlamak doğru ifade olacaktır."

SONUÇ

CHP'nin eski dış politika ayağı Ünal Çeviköz, Batı hayranlığında sınır tanımazken yerine gelen Amerika eski büyükelçilerinden Namık Tan da aynı yolda yürüyeceğini gösteriyor. Derin anlamlı bir atasözümüz var: Al birini vur ötekine. Yani CHP'de zihniyet aynı. Adam değiştirmekle bu işler olmuyor. CHP'nin dış politika ayağındaki sakatlıkları dünyayı okuyamamayı daha çok yazarız. CHP'nin bağımsız Türkiye yürüyüşüne ters hareketleriyle ilgili sorunları çoğaltmak mümkün.

Ancak en önemli iki soru şu:

1) CHP'nin dış politika vizyonu var mı?

2) Kemal Kılıçdaroğlu neden Amerika, İngiltere, Avrupa hayranı büyükelçileri göreve getiriyor. Partisinde Atatürkçü, antiemperyalist, milliyetçi yani dünyaya daha yerli ve milli açıdan bakacak bir isim yok mu?

Başka sorumuz yok aziz milletimiz.