CHP’de demokrasi kavgası devam ediyor

CHP'de sular durulmuyor. CHP'nin Yunusemre 4. Olağan İlçe Kongresi'nde de kılıçlar çekildi. CHP eski Manisa İl Başkanı ve 5. Sıra Milletvekili adayı Semih Balaban, milletvekili listesinde kendisini seçilecek yerden aday göstermeyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Balaban Özel'e, "Özgür Özel Genel Başkan mı olmak istiyor olsun. Gurur duyarım ama rica ediyorum, kendisi örgüt işlerine fazla müdahale etmesin" dedi.

'HANİ ADALET NEREDE'

Balaban, "Değişimin altını doldurmamız lazım. Biz değişim diyoruz ama nasıl bir değişim. Tepeden tırnağa değişim istiyoruz. Ali gitsin Veli gelsin değil. Bizim felsefemizde emek en yüce değerdir. Bizim felsefemizde hak, hukuk, adalet var. Ama partiye bakıyoruz ne emeği saygı var, ne hak var, ne adalet var, ne hukuk var uygulamalarda. Biz hak, hukuk ve adaleti uygulamak için mücadele ediyoruz. Değişim demokratik bir tüzük olmadıktan sonra parti içi demokrasi olmadıktan sonra genel merkezden herkes icazet alma peşinden koştuk. Ama ön seçim olsaydı o icazeti saygı değer üyelerden almış olacaktık. Ne Özgür Özel'den ne de başkalarından alacaktık. Bu doğru bir yaklaşım değil. Özel ile parti içi demokratik tüzük konusunda her türlü işbirliğine varım. 47 yıllık emeğim birilerine biat etmediğim için çöpe atılıyor. Bu adalet değildir. Örgüt üyelerimizin siyaset yapma hakkı güvence altında olsun istiyoruz. Yoksa benim Özgür Özel ile kişisel bir sorunum yok" diye konuştu.

'ÖN SEÇİM İSTİYORUZ'

BALABAN, her zaman parti içi demokrasi mücadelesi vereceklerini belirterek, "Ne güzel bir dünya. Üyeden her şey istiyorsunuz. Aidat istiyorsunuz, afiş yap diyorsunuz, şuraya para harca diyorsunuz ama milletvekili belirlenecek, belediye başkan adayı belirlenecek, meclis üyesi belirlenecek hayır kardeşim sen ondan anlamazsın, diyorsun. Böyle bir dünya var mı? Özgür Özel bizim 36 kişilik yönetimi düşürdü, yarı kayyum atadı. Hani biz kayyumlara karşıydık. Biz her zaman parti içi demokrasi mücadelesini vereceğiz, bunun için ön seçim istiyoruz" dedi.