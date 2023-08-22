‘Halka hizmet etme gayeleri yok’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin kongre sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, 20 Ağustos itibarıyla 442 ilçede kongrelerin tamamlandığını, ilçe kongrelerini tamamlayan il sayısının 23 olduğunu söyledi. Milletin, 'partilerine TBMM'de bedavadan koltuk kazandıran siyaset vurguncularının' demokrasiye verdiği zararları telafi için harekete geçtiğini, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde attığı bilinçli adımlarını yerel seçimde de tekrarlayacağına şüphe kalmadığını belirten Yalçın, "Başta İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerimiz olmak üzere bazı il ve ilçelerimizin kaderlerini geçici olarak CHP ile yancılarına teslim eden ve büyük bir pişmanlık yaşayan milletimiz, yeniden doğru tercihe yönelecektir" dedi.

AMAÇLARI KADROLAŞMAK

Semih Yalçın, şöyle konuştu: "Ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP'nin ve muhalefetteki öteki partilerin, belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Bunların ana amacı sadece kadrolaşmak."