‘Algı operasyonunu bırakın, esnafın derdini çözün’

İzmir'de Eylül ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Kemeraltı'ndaki tarihi İktisat Kongresi binasında bir esnaf zirvesi düzenlemeye hazırlanan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, dün de esnafla bir araya gelmek için Ödemiş'e çıkarma yaptı. Sitedeki 1300 işyerinin yerinde dönüşümü için harekete geçtiklerini vurgulayan Çankırı, İzmir'deki esnaf odaları ve kefalet kooperatifleri işbirliğiyle bu dönüşümü 30 ilçeye yayacaklarını açıkladı.

ERİŞ'İN KONUŞMASI KRİZ ÇIKARDI

Bu arada toplantıya gelen Ödemiş Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mehmet Eriş de bir konuşma yaptı. Eriş'in esnafın bakanlıktan dönüşümle ilgili taleplerini dinlemek için gerçekleştirilen toplantıya siyasi parti temsilcilerinin çağırılmadığı yönünde açıklamalar yapması üzerine Çankırı'nın bu toplantıya zaten Eriş'in de çağırılmasının düşünülmediğini vurgulamak için söylediği söz, açık kalan mikrofondan duyuldu. Bu durum CHP tarafından bir krize dönüştürülerek algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Duruma tepki gösteren Çankırı, "Bu toplantının amacı esnafın bakanlık ve hükümetten taleplerini öğrenmekti. Eğer yerel yönetimleri veya diğer siyasi partilerin de katılması istenen bir toplantı olsaydı daha geniş kapsamlı bir organizasyon yapılırdı. Ancak, Sayın Eriş, esnaf kefalet kooperatifi başkanı tarafından bu toplantıya davet edilmiş. Bu yıllardır dönüşüm bekleyen 1300 esnafı ve 6-7 bin çalışanı ilgilendiren bir konu. Sayın Eriş, konuşmasında böyle bir açıklama yapınca biz de zaten ilk başta bu toplantıya kendisinin de çağırılmasının

planlanmadığını ifade etmek için bunu söyledik. Yoksa kendisine yönelik yapılmış herhangi bir saygısızlık veya hakaret yoktur" dedi. "Biz zaten burada CHP'nin yıllardır yapmadığı bir işi çözmek için çalışıyoruz" diyen Çankırı, "Kendilerine tavsiyemiz böyle algı operasyonlarıyla uğraşacaklarına önce görevlerini yapıp esnaf ve vatandaşın sorunlarını çözsünler. Çözemiyorlarsa da çözmek için çalışanların önüne engel çıkarmaya çalışmasınlar" şeklinde konuştu.