Büyükşehir hizmette dur durak bilmiyor!

CHP'li Başkan Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, yine adından çok söz ettirecek bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Çeşme'nin Germiyan köyüne 9 yıl önce bir durak yapıldı. Fakat o günden bu yana duraktan bir tane bile belediyenin ESHOT otobüsü geçmedi. Bu durum, Başkanlık koltuğunu Kocaoğlu'ndan alan Soyer döneminde de değişmedi.

ÇEŞME'YE DE BAĞLANTI YOK

Söz konusu skandal, İzmir akademi dünyasının tanınmış isimlerinden biri olan ve yıllardır bu köyde ikamet eden Engin Önen'in sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından gündem oldu. Önen'in "Sekiz, dokuz yıl önce köyümüze otobüs durağı geldi, çok şükür. İyi bir hizmet. Otobüs hiç gelmedi ama olsun, oturmak için bankı var" şeklindeki paylaşımının altına yorum yazanlar, Büyükşehir'in bu akılmaz uygulamasını eleştirdi. Bu arada Germiyan Köyü'nün Çeşme'ye bile doğrudan bağlantısının olmadığı belirtildi. Sadece Çeşme Belediyesi'nin köyden mezarlık servisi adı altında sabah araç kaldırdığı ve başka bir toplu taşıma imkanı bulunmadığı belirtildi.

BAYINDIR'DA DA DURUM AYNI

Germiyanlılar, "Toplamda bizim nüfusumuzun yarısı kadar nüfusu olan Birgi, Nohutalan, Yağcılar ve Demircili köylerine belediye otobüsü var ancak Büyükşehir ne hikmetse bize 9 yıldır otobüs hattı koymuyor. Bu durum bizi çok olumsuz etkiliyor. Belediye artık köyümüze bir ulaşım aracı koysun" diye konuştu. Konuyla ilgili eleştiride bulunan bir başka vatandaş ise, "Yıllar önce bu duraklar yapıldığında sevinmiştik. 9 yıl geçti hala otobüs gelmedi. Bundan sonra geleceğinden de şüpheliyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çeşme Germiyan'daki sorunun bir benzeri Bayındır ilçesi Lütuflar Köyü'nde de yaşanıyor. Bu köyde de iki otobüs durağı olmasına rağmen ESHOT seferi bulunmuyor. Bu da tepkilere neden oluyor. İki yıldır Bayındır'ın Lütuflar Köyü'nde yaşam süren sanatçı Zafer Yümlü, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce koyduğu iki otobüs durağı var ancak köyümüzün ne otobüsü ne de dolmuşu var. Duraklar çürüyor! Giden gelemiyor, gelen gidemiyor. Özellikle kış aylarında çok büyük sıkıntı oluyor. Hasta olsan, doğum yapsan hepten yandın" dedi. Sadece Lütuflar Köyü'nün değil; Gaziler, Alanköy ve Kızılkeçili Köyü'nün de benzer bir kaderi yaşadığı kaydedildi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARDAN BAZILARI:

TUGRUL ŞAHBAZ: Durağı gelen otobüs de elbet bir gün gelecektir. Evrene olumlu mesajlar vermeye devam... MUSTAFA ALGUR: Geçen gün gelen otobüse bindim şoför mezarlığa kadar abi dedi. Ring kısa olmuş FÜSUN ORBAY: Kulakları çınlasın birilerinin. MEHMET ÖZÇAKIR: Selamsız Bandosu filmindeki gibi. Bir gün o da gelir.