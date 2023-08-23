Halil Arda’dan Bay Kemal’i çıldırtacak davet

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip gitmeyeceği tartışmalarının zirvede olduğu bu günlerde, CHP'li İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan şok bir adım geldi. Arda, İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği söyleşiye Prof.Dr. İlber Ortaylı ve Prof.Dr.Celal Şengör ile birlikte Kılıçdaroğlu'a gitmesi konusunda hakaretler eden gazeteci Fatih Altaylı'yı da davet etti.

AĞIR HAKARETLER ETTİ

Söyleşide moderatörlük yapacak olan Fatih Altaylı, seçim sonuçlarının ardından 'değişim' çağrılarına rest çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretlerde bulunarak, "Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s...tın." demişti. Açıklamasında argo kelimeler kullanan Altaylı'nın çıkışı tepkiyle karşılanmıştı. Altaylı, bunun öncesinde de "Kemal Bey'in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı" ifadelerini kullanmıştı. Altaylı, ayrıca, "Bıktım bunlardan ben, ben bu CHP'den gerçekten bıktım. Birtakım sağcılar vardır. Bu halk partisi filan derlerdi. Ben de, 'Ya kardeşim ne alıp veremediğiniz var? Cumhuriyet'i kuran parti' derdim. Cumhuriyet'i Atatürk kurmuş, bunlar var ya saat kuramazlar saat" açıklamasında bulunmuştu. Halil Arda'nın, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hakaret eden bir ismi etkinliğe davet etmesi, "Acaba Halil Arda da mı değişim istiyor? O yüzden mi Altaylı'yı böyle önemli bir günde konuşturacak?" sorularını gündeme getirdi.

ÖZEL HABER