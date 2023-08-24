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Haberler Politika Buca’da çöp dağları oluştu

Buca’da çöp dağları oluştu

HABER MERKEZİ
Buca’da çöp dağları oluştu

DİSK'E bağlı Genel-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Buca Belediyesi'nde bin 500 işçi iş bırakma eylemi sürüyor. İş durdurma sebebiyle ilçenin birçok noktasında çöpler toplanamıyor. DİSK'e bağlı Genelİş Sendikası'nın örgütlü olduğu Buca Belediyesi'nde ek zam taleplerine yönetimden ekonomik kriz sebebiyle ret cevabı gelmesi sonrası devam eden iş bırakma eylemi sürüyor.

Yaklaşık bin 500 işçinin hizmet üretmediği ilçede işçiler maaşlarına yüzde 50 zam isterken 55 TL olan yemek parasının 115 TL'ye yükseltilmesini talep ediyor. Diğer yandan işçilerin hizmet üretmemesi sebebiyle çöpler toplanmamaya başladı. İşçiler taleplerinin karşılanacağı güne kadar kapı önünde eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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