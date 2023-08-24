Küçük ortaklardan CHP’ye büyük darbe

Millet İttifakı içinde küçük ortaklar olarak da tanımlanan DEVA, Demokrat, Gelecek ve Saadet Partisi, 14 Mayıs seçimlerinde CHP listeleri üzerinden 38 vekil çıkararak tarihi bir vurguna imza attı. Seçimlerin ardından partilerin kendilerine bağımlı hareket edeceğini uman CHP yönetiminin hayalleri 3 ayda suya düştü. Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kanadından CHP'ye yönelen peş peşe eleştiriler, ittifakın menfaate dayalı olduğunu bir kez daha belgeledi.

ELEŞTİRİ YAĞMURU SÜRÜYOR

CHP'ye yönelik en sert eleştiri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. CHP'nin Türk siyasetindeki konumuna ilişkin zehir zemberek ifadeler kullanan Babacan, "CHP'nin kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde kazanması mümkün mü" sorusuyla gündem oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bu süreçte CHP'ye yüklenmeden duramadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ittifakın bittiğini ve yerel seçimlerde ortaklık olmayacağını vurgulamıştı.