İzmir’de gösteri yürüyüşü çalıştayı

Polis Akademisi tarafından İzmir'de düzenlenen "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Değerlendirilmesi Çalıştayı" düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, çalıştayın açılışında, etkinlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının tüm boyutlarıyla ele alınacağını söyledi. Çalıştayda Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa mahkemelerinin kararlarını irdeleyeceklerini, yurt dışındaki uygulamaları tartışacaklarını ifade eden Sağlam, ortaya çıkacak metnin yol gösterici nitelikte olacağını belirtti. Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ise çalıştayda, "toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine müdahale", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarının yargılanması" gibi konularda oturumlar yapılacağını bildirdi.