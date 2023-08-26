Profesörden güvenlik görevlisine nöbet cezası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımına göre, geçtiğimiz günlerde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde skandal bir olay yaşandı. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın üniversitede güvenlik görevlilerine Atatürk heykeli önünde nöbet tutma cezası verdiğini söyledi.

SİVİL ARAÇLA GİRİŞ YAPTI

Ümit Özdağ, rektör Baran'ın cezayı enstitüye sivil aracı ile giriş yaptığı sırada güvenlik görevlilerinin kendisini durdurmamasından dolayı verdiğini iddia etti. Özdağ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın güvenlik görevlilerine ceza için Atatürk heykelinde nöbet tutturduğunu öne sürdü.

GÖREVLİ DURDURMADI

Ümit Özdağ, "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörü makam aracı ile değil sivil bir araç ile Enstitüye geliyor. Güvenlik görevlisi, sivil aracı durdurmuyor. Belki içinde rektörü gördü ve tanıdı. Rektör bunun üzerine, "Neden aracı durdurmadın?" diyerek güvenlik görevlisine Atatürk heykeli önünde nöbet tutma cezası veriyor. Onun başına da güvenlik amirini nöbetçi dikiyor. Burası bir üniversite, cezayı veren bir profesör" diye konuştu.