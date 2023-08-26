‘Referans kaynağımız eser ve hizmetlerimizdir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'e gitti. Başkan Erdoğan, yapımı tamamlanan kamu ve özel yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Bitlis'te önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız" diye konuştu.

12,5 MİLYARLIK YATIRIM

"12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımlarını hizmete alıyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Tüm Bitlis'e selamlarımı gönderiyorum. Hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan muhteşem zaferi kutlayalım, hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım dedik.

12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar arasında il özel idarelerinden müftülüğe tüm kurumların hizmet ve projeleri bulunuyor. 75 kalem eser ve hizmeti Bitlis'in istifadesine sunmuş oluyoruz. Bitlis OSB'de 34 firmamızın açılışını yapıyoruz. Devlet olarak üreten üreten herkese ayrım yapmadan destek olduk. Bitlis kamu yatırımlarının yanında özel sektör yatırımlarıyla kendinden söz ettirmeye başladı. Özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Bitlis tekstil alanında bölgenin üretim merkezi haline geliyor. 3600'den fazla kardeşimiz iş imkanına kavuşacaktır. Törenimizi gerçekleştirdiğimiz Eren Tekstil'i, yöneticilerini, çalışanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

'KURU SIKI ATMAYIZ'

Devlet olarak bugüne kadar üreten istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Türk ekonomisine katkı verenlere biz tüm imkanlarımızla sahip çıktık. Yeter ki siz üretin, çalışın, yatırım, biz sizi asla yalnız bırakmayız sözümüzün gereğini her zaman yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz kuru sıkı atmayız. Milyarlarca liralık tesisler samimi çabaların birer meyvesidir. Bu fabrikalara ve yatırımlara yenileri eklenecektir. Biz kuru sıkı atmayız, konuşurken icraatlarımızla konuşuruz. Referans kaynağımız eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Vatandaşlar arasında ayrım yapmıyorsak il ve bölgeler arasında da ayrım yapmayız. Batıda yaşayan vatandaşlar hangi imkanlardan faydalanıyorsa buradaki kardeşlerimizin de aynısına sahip olması için çalışıyoruz" dedi. Yatırımların çoğunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını da belirten Başkan Erdoğan, "Çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz" dedi.

'GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Bölgenin terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımların geleceğini ve kalkınmanın hızlanacağını anlatan Başkan Erdoğan, "Yatırımcılarımız illerimize yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyorlar. Bitlis'ten çıkan ürünler pek çok ülkede rafları süslüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye, İstikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net şekilde ortaya koydu. Önümüzde mahalli idareler seçimi var. Yerel seçimlerde Bitlis'in geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Muhalefetin içler acısı perişan durumu gördük. Bunların ülkeyi yönetecek kapasite ve niyetlerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz. Siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Dertlerinize derman üretecek olan yine biziz" dedi.