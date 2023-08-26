İstanbul Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışma sonucu şehit olan polis memuru Hakan Telli için İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi.

TOKAT'A GÖNDERİLDİ

Evli ve biri 12 biri 9 yaşında 2 kız çocuğu babası olan şehit Hakan Telli için İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tayfun Palakoğlu, şehidin eşi Firdevs Telli, çocukları Rüveyda ile Zeynep Zehra Telli ve yakınları katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız. Operasyonlarımız, mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.