AK Parti henüz 22 yaşında yapacak çok iş var

Tarih sayfalarında Ağustos, aziz milletimizin zaferleriyle, şanlı direnişleriyle doludur.

Ağustos ayı Aziz milletimizin dünyanın kaderini değiştirdiği olaylara neşter attığı bir aydır.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 26 Ağustos 1071 Malazgirt, Bağımsız Türkiye'yi yaratan 26 - 30 Ağustos 1922 İstiklal Savaşı ve 24 Ağustos 2016'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye'nin gerçekleştirdiği HAÇLILARIN KORİDORLARINI paçavraya çeviren Fırat Kalkanı Harekâtı'na kadar birçok zafere imza atıldı.

Savaş meydanlarındaki zaferleri, Aziz milletimizle beraber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 tarihinde kurduğu AK Parti'de, siyasette devam ettiriyor.

BÜYÜK TÜRKİYE

Aziz milletimizin AK Parti'si.

22. kuruluş yıldönümü Ankara'da on binlerce partilinin katıldığı programla kutladı.

Televizyon başındaki milyonlar ve 22. yaş gününe katılan on binlerce vatandaşımız, "Biz henüz 22 yaşındayız, daha çok işler yapacağız" diye seslenerek, Başkan Erdoğan'ın 2053 - 2071 HEDEFLERİNE YÜRÜME kararlılığını gösterdi.

AK Parti'nin 22 yıllık siyaset yolculuğu, dev yatırımları film gösterimi ile anlatıldı. Partinin Türkiye'ye daha uzun yıllar iktidar olarak hizmet edeceği vurgulandı.

Başkan Erdoğan, kutlama programında aziz milletimize hitap ederek, TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMASININ, 2053 - BÜYÜK TÜRKİYE ve 2071 - KIZIL ELMA yol haritasını açıkladı.

Erdoğan'ın paradigmaları zihin dünyasına dair önemli ipuçları barındırırken, KÜRESEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİ işaret edıyor.

Evet. Başkan Erdoğan bir dava adamı. AK Parti de sadece siyasi değil, bir "dava partisi".

Erdoğan'ın davasında, temelde bir "zihniyet devrimi" var.

Özgüvenini yeniden gösteren aziz milletimizle beraber, İslam Ülkeleri Birliği'nden Türk Devletler Birliği'ne, savunma sanayiinden Mavi Vatan'a kadar olan tercih ve başarılarını sergiliyor.

Başkan Erdoğan - AK Parti, iç siyasette, "Doğusuyla-Batısıyla, Türk, Kürt, Alevi, Sünni gibi farklı etnik yapı, mezhep ve kökenleriyle 86 milyon vatandaşın tümünün, kendisini içinde bulabileceği bir fikri çerçeveye sahip.

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ bir siyasi parti olduğunu açıklamıştı.

Evet. Türk demokrasisini konuşurken, ERDOĞAN'DAN ÖNCE ERDOĞAN'LA BERABER başlığını masaya koymamız şart.

Çünkü, Başkan Erdoğan, bugüne kadar yapılanları daha üst bir çıtaya taşıyor.

Erdoğan süreci, "Muhafazakâr devrimci, reformcu, kuşatıcı-kapsayıcı, yerli-milli, demokrat, çoğulcu." Siyasette yaptığı hamlelerle "demokrasiyi demokratikleştirici, dönüştürücü reformcu" vasfını açık ve net ortaya koyuyor.

Erdoğan - AK Parti'nin göze batan reformculuğunda "muhafazakâr devrimci"lik özellikleri ile başarıya imza atılıyor.

21 yıllık icraatlerine bakıldığında esasında Erdoğan'ın devrimciliğini ispat ettiği görülüyor.

Özelikle vesayet odaklarıyla savaşları, derin Amerika aparatı PKK ve FETÖ mücadelesi, savunma sanayiinde müthiş yatırımlar, dış politikada, enerjide 'TAM BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ, yakın coğrafyamızda küresel derin oyunları bozması, etrafındaki savaşlara ve kaoslara karşın, TÜRKIYE'YI BİR BARIŞ HAVZASI idealine doğru emin adımlarla ilerleyişi, KÜRESEL LİDER olduğunu ispat ediyor.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

1915 Birinci Dünya Savaşı ve 1920'lerde yeni dünya düzeni kuruldu. Bu düzenin sonuna gelindi. 2015 - 2030 sürecinde 21'inci yüzyıl düzeni kuruluyor.

Birinci Dünya Savaşında, Osmanlı İmparatorluğu parçalanmış, emperyalist İngiltere (Amerika), Fransa tarafından cetvellerle haritalar çizilmişti.

Yüzyıl sonra, Başkan Erdoğan, yeni dünya düzeni kuruluşunun çok hayati bir sürecinde, Aziz Milletimizin desteğiyle Başkan seçildi.

Son 7 yılda gerçekleştirdiği jeopolitik hamlelerle, Türkiye'yi bölgesel güç küresel aktör konumuna getirdi.

2028'lere kadar Erdoğan liderliğinde Türkiye, yeni dünyanın merkez ülkesi olma, Türk Devletler Birliği Teşkilatı ve İslam ülkelerinin birliğini sağlama paradigmalarıyla, yeni yüzyılın önemli bir gücü olarak yerini alacağını göstermektedir.

Göründüğü gibi, küresel ölçekte yaşanan alt-üst oluşlar sürüyor.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak ayakta olmak dışında bir alternatifi olmadığı bir gerçek.

Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden biri olan Başkan Erdoğan, tam anlamıyla tehditleri ve dayatmaları iyi okuyor.

Küresel güçler karşısında, BAĞIMSIZ TÜRKİYE olarak gardını alıyor, gösterilecek tavra işaret ediyor.

21 yıldır müslüman dünyada, Ortadoğu coğrafyasında oynanan oyunun fay hatlarına göre, GÜÇLÜ ORDU, GÜÇ- LÜ SAVUNMA SANAYİ plan ve projeleri uyguluyor.

Osmanlı İmparatorluğunu parçalayan İngiliz-Fransız (Sykes- Picot) yeni versiyonunu, ikinci perdesinin bu coğrafyada uygulanmasına müsamaha göstermiyor.

Kriz bölgelerine yönelik ilgi ve müdahalelerı güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazı.

SONUÇ

Başkan Erdoğan büyük hedeflerı açıkladı. 2053 - BÜYÜK TÜRKİYE VE 2071 KIZIL ELMA.

AK Parti'ye, 'Henüz 22 yaşındayız' sloganını seçen Başkan Erdoğan'ın, bundan sonra çok daha fazla yapacakları olacak. Aziz milletin desteğini yine alarak 2028'lere yürüyecek. Azız Mılletınmız de arkasından yürüyecek.

2028'lerde BÖLGESEL GÜÇ VE KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜNÜ TÜRKİYE TAHKİM ETMİŞ OLACAK.

Başkan Erdoğan'ın 2053 ve 2071 paradigmaları ile yeni dünya düzeni kuruluşu arasında bire bir bağlantı var.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 86 MİLYONLUK TÜRKİYE'Yİ ARTIK KİMSE DURDURAMAZ.