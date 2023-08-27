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Haberler Politika Karamollaoğlu'ndan seçim itirafı

Karamollaoğlu'ndan seçim itirafı

HABER MERKEZİ
Karamollaoğlu’ndan seçim itirafı
SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçimlerden aylar sonra dikkat çeken itiraflarda bulundu. "Bunlar acemilik" diyen Karamollaoğlu, "Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı. Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşur mu? en fazla 3 kişi konuşur. Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?" dedi.
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