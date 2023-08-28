Bakanlık’tan iskele kararı: Mevzuata aykırı!

Kamuoyunda tartışmalara neden olan, Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Karaburun Mordoğan Ayıbalığı Koyu'ndaki 'For You Otuz Beş' isimli işletme tarafından Akdeniz foklarının yaşam alanı olan bölgeye kurulan demir platformla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sualtı Araştırmaları Derneği'nin dilekçesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koyda incelemede bulundu.

BASINA DEMEÇ VERMİŞTİ

Denetim sırasında söz konusu işletmenin iskelenin inşasına yönelik olarak resmi evrak ibraz edemediğini ifade etti. İşletme yöneticisi daha öncesinde basına verdiği demeçlerde iskelenin mevzuata uygun olduğunu iddia etmişti. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı daha önce kuruma tebligat göndererek iskelenin yıkılmasını emretmişti ancak tebligata rağmen bir gelişme yaşanmadı. Yapılan tespitler çerçevesinde, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik "İmar Mevzuatına Aykırı Yapı" başlığı altında yer alan 20. madde ile "Ceza" başlığı altında yer alan 22. madde kapsamında ilgili İdarelerince işlem yapılması gerektiği değerlendirildi.