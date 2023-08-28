Çiğli’de gergin kongre

Kurultay sürecinin devam ettiği CHP'de ilçe kongreleri sona erdi. CHP Çiğli Olağan İlçe Kongresi'ne saatler kala adaylar birleşti, Şirin Akgül ve Hüseyin Çetin ilçe başkanlığında Erkan Akar'a destek vereceklerini açıkladı.

SANDIĞI YERE FIRLATTI

Akar tek aday olarak yerini aldı. Ancak yeni liste bazı delegelerin tepkisini neden oldu. İlçe yönetim kurulu ve il delege adayları listesinde ismini göremeyen bazı partililer buna karşı çıktı. Oy kullanma işlemini beklerken salondan çıkan Erkan Akar'a bazı delegelerden tepki geldi ve, "Bu nasıl birleşme? Böyle liste mi olur? Şirin Akgül bizi zaten ortada p...ç gibi bıraktı" denildi. Ardından listede yer alan Niyazi ve Hasan Aslan isimleri için delegeler, "30 yıldır aynı isimler. Aile şirketi listesi" dedi. Bazı CHP'liler oy kullanmama çağrısında bulundu. Tepkiler dolayısıyla çevik kuvvet sandıklara barikat kurdu. Bu arada bir partili sandığı alıp yere fırlattı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün, Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'i telefonla arayarak tepki gösterdiği öğrenildi. Soyer'e "Ortak liste konusunda ben sizin sözünüze güvendim. Kongrede yapılanlar ortada. Size inandım, karşılığı bu mu? Yapılanların hesabını sormanızı istiyorum" dediği ifade edildi. CHP'li belediye başkanları ve Büyükşehir Meclis Üyelerinin WhatsApp gruplarından çıkan Gümrükçü'nün Ankara'ya giderek tüm yaşananları Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatacağı öne sürüldü.