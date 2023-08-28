‘Limasol saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz’

Güney Kıbrıs Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'nin kundaklanmasına tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentindeki camiye yönelik olarak, "Saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz" dedi.

'FAİLLERİ MUTLAKA BULUNMALI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Bir camiyi kundaklamak, insan hakları, demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne açık bir saldırıdır. Bu kundaklama eylemi ile toplum huzuru, barışı ve ortak insani değerler hedef alınmıştır" ifadesini kullandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik kundaklama saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir açıklama yaptı ve olayın faillerinin bir an önce tespitini ve yargıya sevk edilmesini beklediklerini belirtti. Geçmişte Güney Kıbrıs'ta farklı camilerde yaşanan saldırıların artarak devam etmesinin, körüklenmek istenen İslam düşmanlığının açık bir göstergesi olduğunu kaydeden Erbaş, "Mabetlerimizi ve ortak yaşama kültürünü hedef alan bu tür saldırıların faillerinin bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz" dedi.