Saygısızlığın böylesi görülmedi

Göreve geldiği günden bu yana adı skandallarla anılan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu kez de Türk Bayrağı'nın üzerine adını yazdırıp, sokaklara astırdı. "Bu kadarına da pes artık" dedirten olay sonrası, tepkiler üzerine bayraklar bir gecede toplatıldı. Fethiye Ülkü Ocakları, şanlı Türk Bayrağı'na yapılan saygısızlığın sorumlularına "Bayrak Kanunu'na muhalefetten" derhal adli işlem yapılmasını istedi. Muğla Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Muğla'da 2019 yılında göreve geldiği günden bu yana adı farklı skandallarla anılan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın son icraatı vatandaşların tepkisine neden oldu. Türk Bayrağı kanununa göre, ay yıldızlı bayrağın üzerine herhangi bir görsel veya yazı yazılması yasak olmasına rağmen, CHP'li Başkan Karaca, rengini şehitlerin kanlarından alan ay yıldızlı Türk Bayrağı üzerine ismini yazarak şehrin farklı noktalarına astırdı. Ay yıldızlı şanlı bayrak üzerine Karaca'nın isminin, soy isminin, unvanının ve Fethiye Belediyesi'nin logosunun bastırılması büyük yankı uyandırdı. Olay sonrası bayrakları gören vatandaşlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. "Bu kadarına da pes artık" yorumlarının yapıldığı tepkiler sonrası, bayraklar aynı gün sokaklardan toplatıldı.

ÜLKÜ OCAKLARINDAN KINAMA

Başkan Alim Karaca'nın "yakışıksız" davranışının ardından, Fethiye Ülkü Ocakları da duruma tepki gösterdi. Ocak Başkanı Oğuzhan Teke, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türk Bayrağımız bağımsızlığımızın nişanesidir. Şehitlerimizin aziz kanlarıyla sulanan namusumuzdur. Hiçbir kurum ve kuruluşun reklam aracı değildir. Şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlığın sorumlusu kim ise derhal Bayrak kanununa muhalefetten adli işlem yapılması gerekmektedir."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fethiye ilçemizde ana caddeler üzerindeki elektrik direklerinde bulunan reklam panolarına şanlı bayrağımızın üzerine Fethiye Belediye Başkanının adının ve Fethiye Belediyesi logosunun yer aldığı görsellerin asıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Konuya ilişkin Fethiye Belediyesi'nden ise, "Afişi biz hazırlatmadık" açıklaması geldi. Belediye, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, jest amacıyla reklam ajansı tarafından bayrak görsellerinin hazırlandığını ileri sürdü.

KARACA'NIN DAHA ÖNCE DE VUKUATLARI OLDU

- OTOBÜSTEN TÜRK BAYRAĞI ATTI

CHP'li Başkan Karaca'nın 2021'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda otobüs üstünden yere bayrak attığı ve Fethiye halkının yerden topladığı görüntüler de çok büyük tepki çekmişti.

-12 DAKİKA BOYUNCA KÜFRETTİ

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın 2021'de basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız'a 12 dakika boyunca art arda çirkin küfürler ettiği skandal ses kaydı ortaya çıkmıştı. "Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum" ifadelerinin yer aldığı konuşması kamuoyuna yansıyan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca partisi tarafından disipline sevk edilmişti.

-SEÇİMLERDE GERGİNLİK ÇIKARDI

Bir vatandaş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçiminin ardından sokakta yürüdüğü sırada CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve yanındaki bir kişinin saldırısına uğradığını ileri sürmüş ve şikayetçi olmuştu.

-TRAFİKTE DEHŞET SAÇTI

Fethiye'ye tatile giden Çağlar Özbakır, 2020'de trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile şoförünün kendisine hakaret ederek, otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi olmuştu.