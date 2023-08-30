‘10 yıldır başkansın delege bile seçilemedin’

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun ilçe kongresinde yaptığı TOKİ konutları açıklamasına yanıt vererek, "10 yıldır belediye başkanlığı yaptığı ilçede il delegesi seçilemeyen birinden konuşuyoruz. Kendi ilçendeki delegelerinin kalbine girememişsin" dedi. Selvitopu, ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Bakanlık tarafından Karabağlar'da yapılması planlanan TOKİ konutlarına ilişkin, "Mahkeme kararları var ama ısrarla konut yapmak istiyorlar. Niye? Çünkü arkasında başka şeyler var. Bir milletvekili sürekli konuşuyor. Çünkü programladıkları bazı işler var ama Karabağlar Belediyesi karşısında dimdik duruyor. Böyle olunca da bağırıyor" diyerek, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'yı eleştirmişti. AK Partili Kaya da, 750 hak sahibin evlerine kavuşacağını anlatarak, "Söylesene onların TOKİ konutu olduğunu. Gitti mahkemelere götürdü süreci, biz kurada çıkmış hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu biz koruyoruz" diye konuştu.