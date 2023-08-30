Çiğli Belediyesi çekildi!

Çiğli Kongresi'nde yaşanan liste krizinin yankıları sürüyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün başkanlar ve meclis mesaj grubundan çıkması ve İlçe Seçim Kurulu'na verdiği dilekçe ile il delegeliğinden de istifa etmesinin ardından bir gelişme daha yaşandı. Çiğli Belediyesi 92. İEF'ye katılmama kararı aldı.

ORTALIK FENA KARIŞTI

CHP Çiğli'de mahalle delegeleri seçimlerinden zaferle ayrılan mavi listelerden Şirin Akgül ve Erkan Akar başkan adaylığını açıklamış, belediye ve ilçe başkanlığı kanadının adayı ise Çiğli Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Çetin olmuştu. Çiğli'de seçim gününe kadar yoğun bir uzlaşı mesaisi verirken, taraflar anlaşma sağladı ve sandığa Akar'ın adaylığında bir ortak listeyle gidilmesi kararlaştırıldı. Tek adaylı kongrede oylama öncesi liste salona gelince ortalık karıştı. Akgül ve Çetin taraftarları önerdikleri isimlere yer verilmediği için büyük tepki gösterdi. Delegeler oy atmama kararı alıp salonu terk etti. 435 delegesi olan CHP Çiğli'de Akar 197 oy alarak yeni başkan seçildi. Yaşananların ardından yeni bir kriz daha patlak verdi. Çiğli Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da çekilme kararı aldı. Daha önce fuara katılacağını duyuran Çiğli Belediyesi stant rezervasyonunu iptal etti ve fuardan çekildiğini İZFAŞ yönetimine bildirdi.

SOYER'E SİTEM ETTİ

Liste krizi kongre tamamlandıktan sonra da bitmedi. Edinilen bilgiye göre Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü uzlaşıya uyulmamasına büyük tepki gösterdi. Tunç Soyer'i arayan Gümrükçü'nün belediye kanadında süreci yönetenlerin yanlış yaptığını söylediği bildirildi. Gümrükçü Whatsapp'ta belediye başkanları ve Büyükşehir Meclis Grubu'ndan da çıktı. Gümrükçü il delegeliğinden de istifa etti. Gümrükçü'nün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek krizle ilgili açıklamalarda bulunacağı bildirildi.