Zoraki vekilden yeni skandal

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organı Taraf Gazetesi yazarı olan ve "Kemalizm ırçılıktır" diyerek adeta Atatürk'e faşist yakıştırması yapan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, açıklamalarıyla İzmirlinin sabrını zorluyor.

'KENDİ ALANIM DEĞİL'

HP'den İzmir 1. sırada milletvekili adayı gösterildiğinde Atatürk'le ilgili sözleri nedeniyle kent halkının tepkilerin hedefi olan Taşkın, adeta İzmir'den istemeye istemeye vekil olduğu anlamına gelen sözler söyledi. Taşkın, seçim öncesi İstanbul 1. bölgeden aday gösterilmeyi beklediğini ve buna göre hazırlık yaptığını belirterek, "İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi" diye konuştu. İzmir'den aday gösterilmesi hakkında 'ithal aday' eleştirilerinin hatırlatılması üzerine CHP Milletvekili Taşkın, "Ben Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak İzmir'e sık sık geliyordum. Örgütle de temaslarım vardı. Aslında bir MYK Üyesi olarak İstanbul 1. Bölge için hazırlık yaptım. İzmir'de adaylaştırılmam çok da tercihim değildi. Çünkü kendi alanım değil. Diğer partilere de kontenjanlar tanındığı için benim burada adaylaştırılmam göze battı. Eleştiriler çok doğaldır ama herkes ön seçimle geldi de ben mi istisnayım? Ben milletvekillerinin belirlendiği komisyonda değildim. İzmir milletvekili adayı olmam bana da sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

KADINLAR TEPKİ GÖSTERİYOR

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Karabağlar İlçe Kongresi'nde, Tüzük Kurultayı için kadın kollarının kaldırılması önerisinde bulunduğunu ifade etmişti. Taşkın'ın sözleri üzerine CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, "Bürokratların oturduğu koltuklarda da kadınların emeği çoktur! Kadınlar olmadan devrim olmaz!" sözleriyle sitem etti. Uçar, şunları söyledi:

EŞİTLİK MÜCADELESİ

"Taşkın kadın kolları kaldırılması gerektiğini ilçemizde de dillendirmiştir. Kadın kollarını kaldırılması için öneride bulunacağını söylemiştir. Biz CHP'li kadınlar partinin omurgasıyız. 1934 yılında bizlere sağlanan haklarımızı kullanıyoruz. Biz kadın kolları olarak örgütümüzün büyümesi için yeni kadın üyeler, partimiz için politika üreten kadınlarla partimiz için yönetim kadrolarına gelecek kadın yönetici yetiştirmek için çalışıyoruz. Eşitlik mücadelesini sürdüreceğiz. Yeni tüzük kurultayımızda kadın kollarımızın da haklı talepleri vardır! Bürokratların oturduğu koltuklarda da kadınların emeği çoktur."