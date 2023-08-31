“30 Ağustos bağımsızlığa olan inancın eseridir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir" dedi. Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Emine Erdoğan, mesajında, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir. Yüreği vatan aşkıyla çarpan bir ulusun tüm dünyaya verdiği umut mesajıdır. Bu zaferin ışığı altında, milletimizin yarınlara güvenle yürüyeceğine inanıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.