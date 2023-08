Devlet - millet el ele ‘Türkiye Yüzyılı’na

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'ı ziyaret etti.

ÇELENK BIRAKILDI

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Başkan Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

KÜLLİYE'DE YÜZÜNCÜ YIL MARŞI GURURU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri, büyük bir coşku ve gurura sahne oldu. 100. Yıl Marşı okunurken, 1071 sanatçı sahnede yer aldı. Eserin icrası sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinde uçurulan 1200 drone, sanatçılara eşlik etti. Marş için beste ve söz yazarı İlker Kömürcü ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adına Cem'i Can Deliorman'a ödül veren Başkan Erdoğan, "Yüzüncü yıl marşının milletimizin her bir ferdi tarafından sahiplenileceğine inanıyorum" dedi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizde birileri ısrarla bir kısmı yalan bir kısmı bir kısmı çarpıtma hezeyanlarla milletimizi karamsarlık çukuruna itmeye çalışıyor. Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı yok sayarak her şeyi yaşadığımız andan ibaret göstermeye çalışanlar asla masum değildir. Artık yönetiminin vizyonuna, devletinin gücüne, milletinin irfanına ve ferasetine güvenerek Türkiye Yüzyılını inşa etme yolunda ilerleyen bir ülkeyiz. Bu tespit altı boş, içi kof, temelden yoksun bir özgüven değil hakikatin ta kendisidir" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, konser sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "100. Yıl Marşı'nı ilk kez dinlemenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

BASKAN ERDOGAN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Külliyedeki törende devlet erkanı, kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Başkan Erdoğan'a tebriklerini sundu.