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Haberler Politika “Eli silah tutan bir avuç insanın destansı mücadelesi”

“Eli silah tutan bir avuç insanın destansı mücadelesi”

METİN BURMALI
“Eli silah tutan bir avuç insanın destansı mücadelesi”
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümü çerçevesinde İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban'ın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Balçova Termal Otel'de düzenlenen resepsiyona Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, gaziler, siyasi parti temsilcileri, İZTO ile EBSO temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, idari ve askeri erkan ile eşleri katıldı. 10. Yıl Marşı'nın hep bir ağızdan seslendirildiği resepsiyonda, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Düşman işgali altındaki Anadolu'da eli silah tutan bir avuç insan olmasına rağmen vatan uğruna, kutsalları uğruna her bir yurttaşın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu bayrağın etrafında kenetlenip destansı bir mücadele başlattığının altını çizen Vali Elban, "Bu destansı mücadelenin en görkemlilerinden bir tanesi de 101 yıl önce 30 Ağustos'ta elde edilen zaferdir" dedi.
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