“Müreffeh bir Türkiye için durmadan çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken 101 yıl önceki adanmışlık ve kararlılıkla daha da gelişmiş, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye'yi inşa ve ihya etme hedefiyle durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları canı pahasına koruyan ve bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygıyla şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.