TEKNOFEST coşkusu

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havalimanı'nda kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan etkinliğe katılım ve girişim yarışmalarına ilişkin bilgi verdi.

KAAN MÜJDESİ

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı vesilesiyle bu yıl TEKNOFEST'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapmaya karar verdiklerini belirten Hıdır, İstanbul TEKNOFEST'i nisan sonunda Atatürk Havalimanı'nda çok yoğun bir ziyaretçi katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Hıdır, söz konusu organizasyonda 1 milyon 720 bin ziyaretçi sayısının 2,5 milyona çıktığını ve TEKNOFEST'in rekorunu tazelediğini söyledi. Hıdır, "İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'e özel ilk defa TEKNOFEST Girişim Yarışması düzenledik. Bu yarışmada da özellikle şirketi olan ekiplerimiz 'hızlandırma' kategorisinde, henüz şirketini kurmamış ama fikri olan, çalışmaları bulunan takımlarımız da 'ön kuluçka'ya başvuru yaptılar. 10 farklı temada düzenliyoruz. Bunların içinde uzay/havacılık, tarım, sağlık ve eğitim teknolojileri gibi çok farklı disiplinler bulunuyor" diye konuştu. Öte yandan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN'ın yılsonunda uçacağını da TEKNOFEST'te açıkladı.