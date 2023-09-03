Soyer’in kaderini Kılıçdaroğlu ve Akşener pazarlığı belirleyecek

CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti-Meral Akşener arasında 31 Mart 2024'te yapılacak belediye başkanlıkları seçimine yönelik at pazarlığı kazıştı. Meral Akşener'in, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert şekilde bombalamasına rağmen, CHP ile İYİ Parti arasında bazı illerde ittifak kapısını açık bırakması dikkatleri çekmişti. Siyasi kulislerde, Meral Akşener'in CHP ile işbirliği (pazarlık) için kapıyı açık bırakmasının arka planında, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden pazarlık kartını açacağı, CHP'nin elinde olan 2 büyükşehir ile Ankara ve İstanbul'da 5-6 büyük ilçe belediye başkanlıklarını almak olduğu konuşuluyordu.

Nitekim Akşener'in CHP'nin elindeki Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Aydın'dan en az ikisini isteyeceği ifade edilirken Kemal Kılıçdaroğlu, At (Pardon!

Belediye başkanlığı) pazarlığını kızıştıran bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e, "CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediye başkanlığına sulanma, onun haricindekileri paylaşalım" manasındaki açıklamasında sarf ettiği, "CHP'li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP'li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz.

Her halükarda Ankara'da da İstanbul'da da dominant olan parti CHP'dir. Öyle kabul etmek lazım" sözleri at pazarlığının açılışı olarak gündeme oturdu.

Bu açıklaması ile "İmamoğlu CHP'nin, Yavaş İYİ Parti'nin adayı olsun formülü"ne de kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu'nun, "Her halükarda Ankara'da da İstanbul'da dominant olan parti CHP'dir" derken, İzmir dememesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun "Meral Hanım'la adayları şimdiden konuşacağız ya da konuşmayacağız demek doğru değil. Diğer partilere döneriz, ittifak olup olmayacağı zamanı ve yeri gelince oturulup konuşulur" sözleri at pazarlığının işaret fişekleri olarak değerlendiriliyor.

AKŞENER NE YAPACAK?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin elindeki 11 büyükşehri İYİ Parti'ye vermeme kararı sonrası neler olacağı kulislerde enine boyuna konuşuluyor.

CHP'den sızan-sızdırılan bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin elindeki 11 büyükşehri vermem" dedi.

Onun haricinde geriye kalan 20 büyükşehri Meral Akşener'le paylaşmayı da ifade etmiş oldu.

29 Ekim'de veya 5 Kasım'da CHP kurultayı yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle tek aday girecek. O zamana kadar elbette arka planda konuşmalar olacak. CHP kurultayı sonrası Kemal Bey, Meral Hanım ile oturur, haritaları önlerine koyarak son kararı verirler.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'nin elindeki 11 büyükşehre sulanmayın" manasındaki açıklaması sonrası, Meral Akşener'in neler yapabileceği ve 2 pazarlık formülünün masaya geleceği değerlendiriliyor.

1) Meral Akşener'in eli güçlendi. İmamoğlu ve Yavaş'ı desteklemezse, kesinlikle seçilemezler.

Meral Hanım bastırır, Kılıçdaroğlu'ndan iki büyükşehri mutlaka alır. Adana ve İzmir veya Antalya olabilir.

2) Meral Akşener, CHP'nin elindeki 11 büyükşehirden vazgeçer, AK Parti ve MHP'nin yönettiği 20 büyükşehir belediye başkanlığından çoğunluğunu talep eder.

Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de CHP'nin elinde olan bazı ilçeleri talep eder.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosuna göre Kılıçdaroğlu tek aday olacak ve Özgür Özel, İstanbul il kongresi (Kılıçdaroğlu'nun seçeceği adayın kazanması) sonrası genel başkan adaylığından vazgeçecek veya vazgeçirilecek.

İstanbul'da Şile hariç tüm ilçe başkanlıkları seçimi yapılmış olacak. Son duruma göre Kemalciler İstanbul'da yüzde 70 oranında duruma hakim oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanı adayının Gürsel Tekin (ağabey formülü) olduğu söyleniyor.

Genel başkan adayı olmaya hazırlanan Özgür Özel'in, son kararını 10 Eylül'de vereceği belirtilirken İstanbul il kongresinin sonucunu da (muhtemelen ekim başı) gördükten sonra adaylığının kesinleşeceği ifade ediliyor, Özgür Özel'ın vazgeçmesi ihtimalinin parametresi olarak Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bir hamleden söz ediliyor. Siyasi kulislere göre İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği, İstanbul için tam yetki almak üzere bastıracağı söyleniyor. Eğer, İstanbul'da tam yetkiyi Ekrem İmamoğlu aldığı taktirde Özgür Özel'e, 'aday olma' diyecek.

TUNÇ SOYER YOLCU MU?

Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın gazetecilerden yazar Fikret Bila, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yolcu olduğuna yönelik bir analiz yazısına imza attı.

Yazının önemli bölümü: "CHP lideri Kılıçdaroğlu il ve ilçelerde performans ölçümü yaptırıyor.

CHP'de İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına adaylık konusunda sorun yok. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tamam. Bir yandan kamuoyu yoklamalarıyla vatandaşın belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığı araştırılırken bir yandan da sandık sonuçları karşılaştırılıyor. İki dönem veya daha fazla süredir belediye başkanı olanlar için son iki yerel seçimde oylarını artırıp artırmadığına bakılıyor. Ayrıca 2019 yerel seçiminde o il veya ilçede CHP'nin aldığı oyun 14-28 Mayıs milletvekili seçimlerinde artıp artmadığı saptanıyor. Kamuoyu yoklaması ve CHP örgütünün araştırmalarında halk belediye hizmetlerinden memnunsa ve başkan partinin oylarını artırmışsa önümüzdeki yerel seçimde de aday gösterilmesi kesinlik kazanıyor. Eğer aksi olmuşsa, vatandaş belediye hizmetlerinden memnun değilse, partinin oyları bir önceki seçime göre düşmüşse o il veya ilçede mevcut belediye başkanı değil yeni bir ismin aday gösterilmesine karar veriliyor.

Bu ölçü ile bakıldığında İmamoğlu ve Yavaş'ın yanı sıra Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday gösterilmeleri bekleniyor.

İzmir ve Hatay belediye başkanlıkları ise şimdilik belirsiz.

İzmir için kararın İYİ Parti ile yapılacak görüşmeler sonrasında verilmesi bekleniyor. CHP, Ankara'da il başkanı ve yönetiminde de değişikliğe gitmeyi planlıyor. Kılıçdaroğlu'nun yeni il başkanı olarak önerdiği isim Dr. Ümit Erkol. Erkol sivil toplum kuruluşlarında özellikle de Tabipler Birliği Ankara Şubesi'ndeki çalışmalarıyla tanınıyor. Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden aday gösterilmesi de kesinleşmiş durumda."

SONUÇ

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını korumak için Meral Akşener'e muhtaç. Bu muhtaçlık sonucu Akşener'in eli güçlü görünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin elindeki 11 büyükşehirden ikisini alma şansı yüksek diye değerlendirmeler yapılıyor. Evet, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında at pazarlığı (Pardon! Paylaşım masası) gayrı resmi kurulmuş durumda. Gayrı resmi temaslar, Kasım ayında sonuca ulaşacak.

'Dün dündür, bugün bügündür' ekolünden gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener'den başka bir davranış zaten beklenmiyor