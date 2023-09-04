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Haberler Politika Başkan Yavaş çocuklarla şehirde TOGG turu attı

Başkan Yavaş çocuklarla şehirde TOGG turu attı

SUAT SALGIN
Başkan Yavaş çocuklarla şehirde TOGG turu attı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde TOGG tanıtıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın belediye önünde sergilediği araç en çok çocukların ilgisini çekti. Başkan Yavaş da çocukları TOGG'a bindirerek şehir turu attırdı. 10 çocuğun bindiği TOGG, 7'den 70'e ilgi gördü. Atlı cirit müsabakaları ile adını duyuran Sındırgı'nın Belediye Başkanı Yavaş, "Doğal Şehir'de gelenekler çok önemli. Bizim yerli ve milli arabamız TOGG. Ama geçmişimizde 'Atın sırtındaki Türk değilse yüktür' onu biliyoruz. Ve bizim Sındırgımızda cirit olsun, atlı okçuluk olsun, kabak oyunları olsun, değnek olsun bunlar halk tarafından çok seviliyor. Biz yaptığımız organizasyonlarda at bir tarafta TOGG bir tarafta hep beraber geçmişten geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin aslında fotoğrafını Sındırgı'da çekmiş olduk. Doğal Şehir Sındırgı hem modern hem geleceği kucaklıyor, geçmişten de asla kendisini koparmıyor" dedi.
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