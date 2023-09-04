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Haberler Politika Çatışmalar 3 ile daha sıçradı

Çatışmalar 3 ile daha sıçradı

HABER MERKEZİ
Çatışmalar 3 ile daha sıçradı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki bölgede örgüt ile Arap aşiretleri arasında 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Münbiç, Rakka ve Haseke kırsalına sıçradı. Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenledikleri operasyonlarda, Münbiç'in kuzeyindeki Mahsenli, Mahmudiye ve Arap Hasan köyleri ve aynı bölgede yer alan SyriaTel olarak bilinen tepeyi terörden arındırdı. Aşiretlerin saldırıları sonucu örgüt unsurları Münbiç ilçe merkezine geri çekildi.

SABAH OPERASYONU

Arap aşiretler, Rakka ile Haseke'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki bölgelere de dün sabah erken saatlerde operasyon başlattı. BPH bölgesindeki Arap aşiretler, Rakka ilinin kuzeyindeki Halil Yasin, Hırbet Beyda ile Haseke ilinin kuzeyindeki Turgi ve Tel Tavil köylerini teröristlerden arındırdı. Öte yandan dün Deyrizor'da teröristlerin bir Arap köyüne düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

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