“Gelen 21 müfettiş de yolsuzluk bulamadı”

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında çıkan mal varlığı kavgası bitmek bilmiyor. Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediyesi için "Ben onların neler çaldığını biliyorum. Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" ifadelerini kullanan Atay'a Çerçioğlu, partisinin Nazilli İlçe Kongresi'nde yanıt vermişti.

"TEK BİR DAVA AÇILMADI"

Çerçioğlu, "Bir siyasetçi koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile koltuğa oturduktan sonraki mal varlığında bir artış varsa bunu mantıklı bir şekilde açıklayabilmeli" demişti. CHP'li 2 başkan arasında yolsuzlukla başlayan ve 'mal varlığı' tartışmasıyla yeni boyut kazanan kavga bitmek bilmiyor. Efeler Belediye Meclisi toplantısının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, isim vermeden yine Çerçioğlu'nu hedef aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mahkemelerde görülmekte olan yolsuzluk davalarına göndermede bulunan Atay, "Efeler Belediyesi'ne 4 buçuk yıl boyunca 21 müfettiş geldi. Müfettişlerin bütün incelemelerinin sonucunda ne benim ne de meclis üyelerim hakkında bir tane dava açılmadı. Ne Asliye Ceza'da ne de Ağır Ceza'da. Ne görevi kötüye kullanmak, ne ihaleye fesat karıştırmak. Benim ve meclis üyelerimle ilgili bir tek dava açılmadı" dedi.

'HODRİ MEYDAN'

Atay, kendisine yönelik Çerçioğlu'nun "Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz" sözleri üzerine de 'hodri meydan' dedi. Mal varlığıyla ilgili hesap vermeye hazır olduğunu dile getiren Atay, "Hem mal beyanında hem de yaşantımda her türlü hesabı vermeye hazırım. Ama yalnız Fatih Atay değil, bütün belediye başkanları mal beyanında bulunmalı. Belediye başkanları da yetmez. Bürokratlar da bulunmalı. Şeffaf olmalı her şey. Şeffaflık hepimiz için de geçerli olmalı. Hem belediye başkanı hem de bürokratlar malvarlıklarıyla ilgili hesapları vermeli. Ben hazırım vermeye" diye konuştu.