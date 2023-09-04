Şehit ve gaziler için pedala bastılar

"Çanakkale Bisiklet Turu Şehitlere Saygı Sürüşü" Çanakkale Bisiklet Platformu tarafından bu yıl 12. kez düzenlendi. Çanakkale Valiliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca desteklenen etkinlikte 26 ilden 750 bisikletli şehit ve gaziler için pedal çevirdi. Etkinliğe katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda önemli bir etkinliğin daha gerçekleştirildiğini söyledi. Güzel bir Çanakkale sabahında şehitler diyarında, şehitlere saygı sürüşünde bir araya geldiklerini anlatan Vali Aktaş, "Organizeyi yapan tüm arkadaşlara, katılanlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnetle anıyorum" dedi.