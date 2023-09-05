CHP içinde genel merkeze muhalif oluşumlardan olan Ulusal Birlik Hareketi, yayımladığı açıklama ile koltuğu bırakmamakta direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini yerden yere vurdu. CHP'nin son 13 yılda şekil değiştirdiği vurgulanan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet'in değerlerini, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını mecbur kalmadıkça anmaz oldular. Atatürk'e, Cumhuriyet değerlerine en çok küfreden, hakaret edenleri milletvekili, genel başkan yardımcısı, danışman yapmakta dahi sakınca görmediler" ifadeleri kullanıldı.

'ŞİMDİ KONUŞMAZSAK NE ZAMAN KONUŞACAĞIZ'

Oluşum adına CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş tarafından paylaşılan açıklamada, "En çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde CHP'nin değerleri konuşulmaz ve tartışılmazsa, topluma yayılmazsa ne zaman konuşulacak?" sorusu yöneltildi. Yönetim tarafından törenlerde ödüle layık görülen başkanlara çağrı yapan Ateş, "Önerimiz ödüllerini, 13 yılda 12 seçimi kaybettiği halde genel başkanlık koltuğunda oturma başarısını gösteren Kılıçdaroğlu'na takdim etmeleri" dedi.